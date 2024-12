Giunta a Avane, novità su Casa Cioni: "Recupero importante"

"Avane ha tante peculiarità e tanti spazi per il territorio, questo la rende un luogo unico per la zona a est della città - commenta l'assessore al Piano delle Frazioni e dei Quartieri Simone Falorni -. Negli scorsi mesi sono stati chiesti interventi di sicurezza stradale, nuovi parcheggi e ripristino di decoro in alcune zone dove incivili abbandonano auto. Ieri abbiamo fatto il punto su come come rispondere a queste istanze, puntualmente e seguendo anche le linee di mandato. Su Casa Cioni si tratta di un recupero importante per il quartiere . Visto che il progetto era già nel piano delle opere, abbiamo deciso di far andare a gara prima possibile. Al suo interno ci saranno dei servizi da concordare e approfondire ma che saranno a disposizione delle avanesi e degli avanesi".

"Continuiamo con Avane questo appuntamento dedicato alle località di Empoli - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi - e anche qui abbiamo delle buone novità, parlando di un immobile che attende un restauro e un recupero da molti decenni: Casa Cioni. Dopo decenni una ferita della frazione torna a essere luogo utile per la comunità. Finalmente andiamo verso una sistemazione definitiva dell'immobile, uno spazio che sarà dedicato a chi vive la frazione, con servizi per la comunità. Non abbiamo parlato solo di questo, anche di manutenzioni puntuali e di interventi che richiederanno progetti più complessi, da programmare nel tempo. Noi però ci siamo e facciamo la nostra parte"

Un nuovo appuntamento con la giunta nelle frazioni si è svolto ieri, mercoledì 12 dicembre, ad Avane . Il sindaco Alessio Mantellassi e la sua squadra di giunta si è riunita al circolo Arci di via Magolo per il secondo appuntamento, dopo il debutto a Villanuova. Come già sperimentato nel primo evento, la giunta di ieri è stata l'occasione per fare il punto degli investimenti e delle scelte del mandato verso quella località, seguendo l'intento del Piano delle Frazioni e dei Quartieri.

FOCUS GIUNTA FRAZIONI

Nel 2025 è previsto l'avvio dei lavori per Casa Cioni (a seguire ampio focus), nel prossimo anno sarà predisposto uno studio sulla viabilità di via Pietro Lari, che al momento subisce un carico di traffico importante. Sempre sulla viabilità per il prossimo anno verranno approntati ulteriori misure per la sicurezza stradale in via della Motta. Per il pallaio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto il 2025 sarà l'anno della sistemazione, per riqualificare uno spazio caro alla popolazione più anziana.

Passiamo al 2026. L'area verde tra via Magolo e via Avane sarà sistemata con la sostituzione dei giochi per bambini. Nel centro abitato verrà realizzato un nuovo parcheggio a strettoia, che richiederà un intervento da 280mila euro già stanziato nel Piano triennale delle Opere pubbliche. Verranno fatte anche delle riasfaltature, all'interno dell'accordo quadro per le manutenzioni, che riguarderanno via Lari, via Labriola e lo stradello retrostante le abitazioni di via Labriola e via Maestrelli. Per il 2027 verrà affrontata la questione dei marciapiedi all'imbocco della frazione di Avane. Il 2028 invece sarà l'anno per la definitiva sistemazione dell'area del parcheggio dietro la chiesa, dopo la sistemazione definitiva di Casa Cioni.