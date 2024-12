Lucca, nessuna conferma che ci sia un paziente 0 della nuova malattia del Congo

"Il paziente è stato dimesso guarito e non ha avuto più nessun problema clinico dopo la dimissione, né lui, né i suoi familiari conviventi, né i contatti che aveva avuto anche nelle settimane precedenti". Sono queste le parole di Spartaco Sani, responsabile dell'area Malattie infettive dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che interviene con un messaggio video sul caso del paziente proveniente dal Congo e che è stato ricoverato dal 23 novembre al 3 dicembre scorsi al reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Lucca, con febbre e anemia.

"Che si tratti di un primo caso della nuova malattia correlata a quella che si presume possa esserci in Congo, è altamente improbabile - dice Sani - anche perché il soggetto ha soggiornato in zone molto distanti dalla sede dove si sono verificati i focolai. Focolai di cui ancora non sappiamo granché, anzi direi non sappiamo niente di quello che lì sta accadendo. Cercherei quindi di stare tranquilli. A solo scopo cautelativo sono stati inviati dei campioni di sangue all'Istituto superiore di sanità che potrà fare tutti gli eventuali accertamenti, anche in un secondo momento, qualora si venisse a conoscenza del reale agente eziologico di questa problematica che è presente in Congo".

