L'Use Rosa Scotti a Livorno per un derby tanto bello quanto difficile

A livelli così alti è la prima volta che si sfideranno. Fra Jolly Acli Livorno e Use Rosa Scotti l’appuntamento è sabato sera alle 21 al Palamacchia (arbitri Di Salvo e Forte di San Giuliano Terme) per uno dei due derby toscani che attendono le ragazze di Alessio Cioni. Pure una sfida che fa gonfiare il petto visto che le biancorosse sono al comando e le labroniche, neo-promosse, sono a metà classifica.

“Trasferta molto difficile – spiega il tecnico – Livorno è una buona squadra che si è anche rafforzata in corsa, oltretutto inserendo Tay Madonna che è una nostra ex dei tempi della A1 e che ritroviamo con piacere e Botteghi che non ha bisogno di presentazioni. Il tutto con altre giocatrici altrettanto forti come le straniere di livello assoluto associate ad italiane importanti. In questo momento credo che la squadra di coach Angiolini sia un top team e, nel girone di ritorno, sarà una compagine in grado di lottare per il vertice. Sarebbe stato molto meglio affrontarla ad inizio campionato ma ci prepariamo per questa partita sapendo che loro sono sulla carta più forti di noi e quindi con la solita mentalità operaia di sempre. E’ anche vero che a noi è stata data l’etichetta di rivelazione in questa prima fase e questo deve farci capire che possiamo giocarcela come sempre alla pari contro tutte. Andremo decise a fare bene ed a prolungare la striscia positiva di risultati”.

“Fisicamente stiamo benino – prosegue – abbiamo avuto una settimana senza particolari problemi e quindi diciamo che siamo pronte anche da questo punto di vista. Il tutto senza dimenticare che è un derby e che quindi ci teniamo particolarmente a vincerlo. Credo che la partita di sabato e quella successiva in casa con una squadra del livello di Sanga possano dire chi siamo realmente”.

Chi non sarà a Livorno a tifare Use Rosa potrà seguire la partita in diretta streaming sul canale youtube jollyaclibasket90.

Notizie correlate