Natale benefico: doni dalle aziende di Certaldo all'Emporio Solidale

Anche quest’anno Sebach ha donato pandori e panettoni che saranno a disposizione di tutte le famiglie che faranno la propria spesa all'Emporio Solidale di Certaldo.

L'Emporio Solidale di Certaldo, nato nel 2021, è un servizio di vendita di prodotti alimentari e non alimentari riservato a chi ha difficoltà a fare la spesa nei normali circuiti commerciali. Gestito dai Misericordia di Certaldo, Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo, Caritas parrocchiale, in collaborazione con il Comune di Certaldo, la Società della Salute, Unicoop Firenze.

L’Emporio vive grazie alla solidarietà delle aziende e di tanti privati cittadini che, avendone le possibilità, donano all’Emporio dei prodotti, sia alimentari che non. I prodotti vengono poi acquistati tramite una scheda a punti, una sorta di bancomat, che viene concessa dal terzo settore in stretta collaborazione con i servizi sociali alle persone e famiglie che rientrano nei parametri previsti.

Il sindaco, la giunta e le associazioni che gestiscono l'Emporio, colgono quindi l’occasione del Natale per ringraziare pubblicamente, oltre a Sebach, le aziende Forno Moderno, Panificio Catullo, PiùMe, i dipendenti di Sebach e Michele Barbiero, che si sono attivati spesso in sostegno dell'Emporio.

Dall'amministrazione comunale un invito a tutta la cittadinanza a contribuire all'emporio! Ogni singolo cittadino, famiglia può portare alimenti all'emporio e si invita anche le aziende sul territorio da prendere come esempio chi già contribuisce, sia economicamente che con raccolte alimentari periodiche fatte fra gli stessi lavoratori; un’attività quest’ultima che è non solo di beneficenza ma anche di sensibilizzazione verso questo bisogno sociale che porta all’attenzione dei lavoratori e dei cittadini la realtà di chi è più in difficoltà.

Per donare all’Emporio si può scrivere una mail a emporiosolidalecertaldo@gmail.com

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate