Pietrasanta accoglie il Natale con un fine settimana pieno di attività

Un fine settimana a misura di famiglia in piazza Statuto e piazzetta Crispi a Pietrasanta, che accoglieranno il tradizionale mercatino, da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, orario 9-20 e, partire dalle 15,30 di ogni giorno, tante attività per i bambini organizzate dall’associazione Apuan Eventi.

Venerdì truccabimbi natalizio, sculture di palloncini e le magiche bolle di sapone dell’Incantevole Princi; sabato lo spettacolo “Il villaggio del Grinch” a cura dell’Accademia Danza Arcobaleno e, domenica, i laboratori creativi in legno con 'La bottega di Giacomo' e spettacolari performance di led e flow art.

Numerosi anche gli appuntamenti curati della biblioteca comunale “Giosuè Carducci” e dall’ufficio cultura e turismo che segneranno il fine settimana dei più piccoli: venerdì alle 17 le letture e i laboratori in inglese con 'Magic Teacher' Elisa di 'Christmas Storytelling', sabato, alla stessa ora, le 'Coccole di Natale'; con i volontari dell’associazione 'Nati per Leggere Versilia' e domenica, alle 16,30, il coro dell’associazione K-Antares si esibirà in un concerto di canti natalizi sul sagrato del Duomo di San Martino.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita; per quelli ospitati dalla sezione Ragazzi della biblioteca è obbligatoria la prenotazione a istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it o al numero 0584 795500.

Fonte: Ufficio stampa-comunicazione Comune Pietrasanta

