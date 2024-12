Ubriaco, maltratta la compagna: arrestato

A Pisa i carabinieri hanno arrestato un uomo, pluripregiudicato, per maltrattamenti in famiglia e minaccia a Pubblico Ufficiale. I militari sono intervenuti in soccorso di una donna, che aveva chiamato per una violenta lite tra lei e il convivente, durante la quale lui le aveva strappato una ciocca di capelli. La donna è stata soccorsa per le cure del caso. L’uomo, ubriaco, ha detto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dei militari e del personale sanitario. Pertanto i militari lo hanno arrestato, adesso è in carcere.

