Pontedera, attivato il servizio di navette natalizio

Autolinee Toscane informa che su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Pontedera sono stati attivati servizi navetta straordinari in occasione delle iniziative natalizie che si terranno in città nelle domeniche del 15 e 22 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Per le domeniche 15 e 22 dicembre 2024, sarà attivata la navetta A dalle ore 9:00 alle ore 20:30 inerente al collegamento del Parcheggio Cineplex e del Mercato con il Centro città. Il servizio sarà gratuito per l’utenza.

Di seguito il programma orario del servizio:

Per martedì 31 dicembre 2024, in occasione dei festeggiamenti per la Notte di San Silvestro, il servizio della Navetta A e della Navetta B verrà prolungato fino alle ore 3:00 del giorno 1° gennaio 2025, inerenti i collegamenti dal Parcheggio Cineplex/Mercato e dal Parcheggio dei Cimiteri con il Centro città. Il servizio sarà gratuito per l’utenza.

Di seguito il programma orario del servizio:

Fonte: Ufficio Stampa - Autolinee Toscane S.p.A.

Notizie correlate