Poste, chiude l'ufficio di Serravalle per lavori

Poste Italiane comunica che, per lavori infrastrutturali, l'ufficio postale di Empoli 2 di viale delle Olimpiadi 84/p a Serravalle rimarrà chiuso dal 10 gennaio al 25 febbraio 2025 compresi. Dall'11 gennaio al 24 gennaio la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale di via Luigi Russo, 9 a Empoli (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35). Durante la chiusura, nell'ufficio di via Russo sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'Ufficio di radicamento del rapporto (conto, libretto) dalle 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.45 il sabato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate