Pro Loco, il gruppo Viviamo Capraia e Limite: "Più trasparenza"

La Pro Loco, letteralmente “a favore del luogo,” identifica un ufficio del turismo con il compito di promuovere e valorizzare il territorio, favorendo il turismo locale. Una missione semplice e obiettivi chiari, ma nel nostro comune la situazione appare meno lineare.

A differenza della Pro Loco di Montelupo, che attraverso il proprio sito offre informazioni chiare e trasparenti, incluse le rendicontazioni dei bilanci, il sito della nostra Pro Loco risulta meno accessibile e decisamente poco chiaro fin dall’inizio. È importante ricordare che la trasparenza inizia proprio dalla realizzazione di un sito web informativo e dettagliato, come è la prassi nei siti istituzionali. Nel caso del sito in questione, però, sembra difficile ottenere una panoramica completa e soddisfacente o almeno sembra. Considerando poi che la nostra Pro Loco riceve anche finanziamenti dall’amministrazione comunale, è indispensabile garantire la massima chiarezza nella gestione delle risorse pubbliche. Su questo punto è necessario riflettere.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda l’attuale presidente della Pro Loco, che ricopre anche il ruolo di vice sindaco, come emerge dal suo profilo personale sui social. Noi riteniamo che lo stesso dovrebbe consentire un maggiore dialogo con i cittadini e avere notizie più dettagliate del piano marketing sia online che offline. Alcuni cittadini poi ci segnalano un coinvolgimento limitato nelle attività promosse dalla Pro Loco e difficoltà nell’accedere alle tessere associative per l’iscrizione 2024.

Un altro aspetto critico riguarda anche la gestione del marketing turistico della stessa proloco, che sembra almeno per ora limitarsi a interventi sporadici e non strutturati, senza una strategia capace di attrarre visitatori da fuori il territorio.

Come lista *Viviamo*, abbiamo presentato un’interrogazione su queste tematiche a inizio ottobre per fare chiarezza su alcune questioni, tra cui lo stanziamento di 10.000 euro per le attività autunnali fino al 31 dicembre tra cui il presepe poliscenico. Nonostante l’interrogazione non sia stata discussa a novembre, ci aspettiamo che venga affrontata nel mese di dicembre e che tutte le informazioni siano rese note ai cittadini. Auspichiamo maggiore trasparenza, una migliore comunicazione e una gestione più efficace delle attività della Pro Loco, affinché questa possa davvero contribuire allo sviluppo del nostro territorio.

Viviamo Capraia e limite

