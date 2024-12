San Miniato vince il derby di basket con Castelfiorentino

Non basta una buona prestazione all’Abc Solettificio Manetti per espugnare l’imbattuto campo della capolista. L’Etrusca San Miniato difende la vetta e lo fa portando a casa per 81-77 un derby che i gialloblu, privi tra l’altro di Corbinelli e Cantini, hanno accarezzato, rincorrendo nella prima parte per poi impattare e mettere la testa avanti nella seconda, fino al testa a testa finale in cui a decidere sono stati gli episodi.

LA CRONACA

Quintetti

Etrusca: Menconi, Re, Cravero, Metsla, Ndour

Abc: Ciano, Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Falaschi

Dopo il 5-0 locale, Azzano apre l’offensiva castellana, seguito dalle triple di Lazzeri e Gutierrez che valgono il primo vantaggio sul 9-10. Mentre la gara procede sul botta e risposta, Cravero e Menconi dalla lunga distanza provano ad indirizzare l’inerzia, con Granchi a scrivere 23-17, che diventa 24-17 alla prima sirena.

Sul +9 a firma Scardigli, un’azione da quattro punti di Gutierrez tiene a contatto i gialloblu (27-22), ma San Miniato è in controllo e Re dall’arco aggancia la doppia cifra di vantaggio (35-23 al 14′). Il recupero di Falaschi innesca il contropiede di Azzano, che mette a segno un doppio affondo per il 39-32. Sei punti di Gutierrez sigillano un break di 5-15 e valgono il -2 al 18′ (40-38), ma due palle perse consecutive permettono ai padroni di casa di allungare di nuovo: 47-38 all’intervallo.

Il gioco spalle a canestro di Falaschi inaugura la ripresa, seguito dalla tripla di Lazzeri e dalla penetrazione di Gutierrez per il 47-45 che costringe coach Martelloni a rifugiarsi nel time out. Mentre la difesa castellana tiene alta l’intensità, Falaschi dalla media distanza concretizza la rimonta e impatta a quota 47, con il primo canestro biancorosso che arriva dopo oltre quattro giri di cronometro a firma Re (50-47). Sul nuovo +5 locale, la penetrazione al ferro di Ciano ristabilisce la parità (57-57), finché Re dalla lunetta chiude la frazione sul 58-57.

Azzano dall’arco timbra il sorpasso all’inizio del rettilineo finale (58-60), ma la risposta sanminiatese arriva immediata con Metsla. Dopo qualche sorpasso e controsorpasso, ora da una parte ora dall’altra, Ciano si infiamma infilando due triple d’autore che scrivono 63-68 dopo due giri di lancette. Due giocate di Menconi ristabiliscono la parità e tre punti di Cravero valgono il nuovo +1 Etrusca (71-70 a metà frazione). Con 120 secondi da giocare, il tabellone segna 75-75. Re e Cravero provano a svoltare definitivamente la sfida quando parte l’ultimo giro di cronometro (79-75) ma l’esecuzione pulitissima di Ciano tiene aggrappata l’Abc: 79-77 con una manciata di secondi da giocare. Nell’ultimo possesso, però, San Miniato è più solida a rimbalzo e Cravero, dalla lunetta, mette il sigillo.

ETRUSCA BASKET – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 81-77

Etrusca Basket: Malvolti ne, Ermelani, Metsla 5, Menconi 25, Scardigli 3, Lemmi ne, Re 23, Marrocchi ne, Ek, Granchi 2, Ndour 3, Cravero 20. All. Martelloni. Ass. Menconi, Gori.

Stats totali: 14/31 (45%) da due, 11/35 (31%) da tre, 20/26 (77%) ai liberi, 37 rimbalzi (12 off, 25 dif), 15 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 20, Rosi, Lazzeri 10, Ticciati, Corbinelli ne, Viviani, Carzoli ne Falaschi 9, Azzano 13, Nnabuife, Cantini ne, Gutierrez 25. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 17/31 (55%) da due, 10/22 (45%) da tre, 13/17 (76%) ai liberi, 31 rimbalzi (1 off, 30 dif), 15 assist.

Parziali: 24-17, 47-38 (23-21), 58-57 (11-19), 81-77 (23-20)

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo, Sposito di Livorno

Fonte: Abc - Ufficio stampa

