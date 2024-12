Il Sant'Anna di Pisa inaugura il nuovo anno accademico con lo sloga 'Arrivare è un nuovo inizio'

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa inaugura l’anno accademico 2024 / 2025 con un evento in programma alle 10.30 di sabato 14 dicembre al Teatro Verdi di Pisa. La cerimonia coincide con l’ultima inaugurazione del mandato della rettrice Sabina Nuti, che si conclude a maggio 2025, e da qui lo slogan “Arrivare è un nuovo inizio”, comune con l’altra inaugurazione, quella del Collegio Santa Croce in Fossabanda, prevista per venerdì 13 dicembre.

In programma, dopo l’apertura affidata al Coro delle allieve e degli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna, la relazione della rettrice Sabina Nuti che si soffermerà sui risultati raggiunti nell’ultimo anno e durante il suo mandato. Nel suo intervento, la rettrice Sabina Nuti sarà accompagnata dai rappresentanti degli allievi e delle allieve e dalle persone che, “stando dietro le quinte”, ovvero il personale tecnico amministrativo, forniscono un contributo essenziale per giungere alla meta.

La parola passerà poi alla ricerca, grazie a due focus di approfondimento, con la conduzione di Agnese Pini, direttrice QN, La Nazione, Il Resto del Carlino, il Giorno: in questa epoca così sfidante e complessa alle ricercatrici e ai ricercatori è assegnato il compito di conseguire la missione della Scuola Superiore Sant’Anna nelle scienze sociali e nelle scienze sperimentali. A seguire, il professore Andrea de Guttry, in dialogo con il generale Gianluca Feroce, comandante della Brigata Mobile dei Carabinieri, affronterà il tema dei “Peace Studies” nella formazione del personale impegnato nelle operazioni di “Peace Keeping”.

Dopo, Giovanna Iannantuoni, presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con la dottoressa Ilaria Capua affronteranno le sfide per superare le diseguaglianze di genere nel contesto accademico della ricerca. Le conclusioni della rettrice Sabina Nuti saranno accompagnate da un’esibizione dell’orchestra di archi del conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, diretta dalla professoressa Chiara Morandi.

Fonte: Ufficio Stampa e Media Digitali - Sant'Anna

