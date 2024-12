Bambina annegata in piscina, emesse sei condanne

Il tribunale di Lucca attraverso ha emesso sei condanne per omicidio colposo aggravato e una assoluzione in merito alla tragica scomparsa della 12enne Sofia Bernkopf.

I fatti si svolsero il 17 luglio 2019 presso la piscina del bagno Texas di Marina di Pietrasanta. La ragazza, originaria della città di Parma, affogò nella piscina mentre giocava con gli amici, rimanendo intrappolata con i capelli nella vasca idromassaggio. Nonostante i tentavi che la piccola Sofia fece sott'acqua, non riusci a riemergere e a liberarsi da una bocchetta probabilmente non a norma o difettosa. I tentativi di rianimazione e la corsa all'ospedale furono purtroppo inutili.

Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione le due titolari del bagno Texas, Simonetta e Elisabetta Cafissi e i loro rispettivi mariti, Giampiero Livi e Mauro Assuero Marchi. Condannato a 2 anni e due mesi, Emaneule Fulceri di Viareggio, mentre Enrico Lenzi, originario di Pistoia, costruttore della vasca in cui morì Sofia, a 4 anni di reclusione. È stato anche riconosciuto un risarcimento economico alla famiglia Bernkopf.

In tribunale presenti, oltre alla famiglia della vittima che da inizio processo non ha mancato un'udienza, c'erano quasi tutti gli imputati o i loro rappresentanti legali, in un clima di tensione che contrastava il vuoto dell'aula.

