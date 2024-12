Sostituiscono smartphone con un clone in un negozio di telefonia: arrestati

L'Arma dei Carabinieri di Livorno organizza costantemente incontri per sensibilizzare i cittadini su come prevenire truffe e raggiri, sia online che offline. In parallelo, prosegue l'attività investigativa per contrastare questi reati, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più vulnerabili.

Un recente caso a Cecina ha portato alla denuncia di due uomini dell'Est Europa, accusati di aver sostituito uno smartphone con un clone in un negozio di telefonia. Grazie alle indagini e ai filmati di videosorveglianza, i Carabinieri hanno identificato i due, già noti per precedenti simili.

I Carabinieri invitano i cittadini a rimanere vigili e a segnalare comportamenti sospetti al 112 NUE. Consigliano di verificare le fonti, usare strumenti di comunicazione tracciabili, e prestare attenzione agli acquisti online e alle richieste di pagamento non in contanti. In caso di sospetti, è raccomandato contattare le stazioni locali o consultare il sito Carabinieri.it per informazioni sulle truffe più comuni.

