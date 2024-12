Sport, premiazione atleti pisani distinti per meriti sportivi nel 2024

Cerimonia di premiazione stamani a palazzo Gambacorti per gli atleti pisani che nel corso del 2024 hanno dato lustro alla città conquistando importanti risultati nelle rispettive discipline sportive. Ad accogliere gli atleti in sala delle Baleari e a consegnare loro un riconoscimento è stato l’assessore allo sport Frida Scarpa.

«Un riconoscimento che l’Amministrazione comunale vuole dare agli atleti ma anche alle famiglie per confermare la nostra vicinanza ai percorsi sportivi dei ragazzi che fanno tanti sacrifici ripagati da questi ottimi risultati sulla scena sportiva nazionale e internazionale - ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Un ringraziamento va anche alle società sportive che lavorano ogni giorno sul nostro territorio con costanza, fatica, con impegno e grazie al tempo dedicato da tanti volontari per restituirci poi questi risultati sportivi frutto dell’impegno sociale di tutti voi. Lo sport è un volano formidabile, una macchina valoriale che mette in moto tante energie e tocca tanti settori della società. È, ad esempio, un grande generatore di solidarietà ma anche di economia, di inclusione e di aggregazione per i giovani e non solo. Oggi abbiamo voluto rimarcare questi aspetti per valorizzare l’importanza del settore per tutta la nostra comunità pisana».

L’elenco degli atleti premiati:

Dream volley Pisa: Sara Cirelli, Eva Ceccatelli e Giulia Bellandi.

Ritmica Cierre Pisa: Medaglie nazionali Uisp 2024, Medaglie Oro: Ilaria Bernini (palla), Kinzica Romeo e Ilaria Bernini (rappresentativa), Matilde Bertini (palla), Arianna Grilli (nastro), Francesca Gambini (nastro), Matilde Mugnaini (palla e clavette), Maria Chiara Corgiolu (nastro), Virginia Pacente, Ludovica Pannuti, Angela Maria Angioni, Alice Zuccaro (squadra), Viola Pannuti (clavette), Gaia Zuccaro (palla), Vittoria Bencivinni (clavette), Matilde Piz, Alessia Mazzanti, Greta d'Alascio, Alice Bartoli (squadra e clavette). Medaglie Argento: Kinzica Romeo (clavette), Ilaria Bernini e Kinzica Romeo (coppia), Chiara Temperini (nastro), Chiara Temperini, Martina Risaliti, Gaia Zuccaro (rappresentativa), Sofia Baglioni (palla), Camilla Banchini, Maria Chiara Corgiolu, Sara Messina (rappresentativa), Maria Chiara Corgiolu (cerchio), Camilla Petri (palla), Elettra Confetti (cerchio), Benedetta Cecconi (generale - palla), Vittoria Bencivinni e Gaia Zuccaro (coppia), Carlotta Picardo (clavette), Vittoria Bencivinni (corpo libero), Alessia Pica, Melissa Grandi, Camilla Leone (collettivo), Ginevra Del Punta, Viola Pannuti, Elena Marenghi, Anna Marenghi (squadra), Anna Piccirillo, Anna Moretto (coppia), Amanda Antognoli, Benedetta Cecconi, Viola Pannuti, Ginevra Del Punta (rappresentativa). Medaglie Bronzo: Matilde Bertini (clavette), Surya Santoro (cerchio-clavette), Emma Antonioli (corpo libero-palla), Ilaria Pieve (palla), Sofia Baglioni (generale), Erica Santini (palla), Anna Moretto (nastro), Sofia Baglioni, Eleonora Radman (coppia), Elettra Confetti (palla), Amanda Antognoli (clavette), Alessia Pica e Camilla Leone (coppia), Federica Baldoni e Edith Scigliano (coppia), Katia Oro e Sarah Zanoni (coppia), Elettra Confetti, Edith Scigliano (palla), Margherita Macchi (clavette), Benedetta Cecconi (corpo libero).

Centro Universitario Unipi: Nuoto: Squadra del CRDU PISA seconda classificata; Giulia Lamberti (50 e 100 dorso), Chiara Caccamo (50 e 100 rana), Andrea Favilla (100 farfalla), Eva Giuliani (100 stile), Martina Perelli (50 farfalla e 100 misti), Lapo Taddei (50 farfalla e 50 stile Libero). Staffetta 4x50 misti: Giulia Lamberti, Chiara Caccamo, Andrea Favilla, Carlo Metta. Staffetta 4x50 stile: Antonio Dore, Eva Giuliani, Nadia Cattari, Lapo Taddei. Pesca al Colpo: Squadra del CRDU PISA Campione d’Italia: Daniele Bernardeschi, Luca Lombardi, Ranieri Benedettini, Roberto Guidi.

Tiro a Volo: Gabriella Cavallini (campionessa italiana Lady Fossa olimpica), Massimo De Ranieri (campione italiano 2 categoria Fossa olimpica).

Canottieri Arno: Silvia Terrazzi Giochi Olimpici (Otto), Campionati Europei (Otto). Matilde Orsetti, categoria Junior Under 19 (Otto – Quattro senza), campionati europei Under 19 (Quattro senza), Diego Galletti, Under 19 (Singolo); Andrea Martelli, Francesco Carrara, Diego Galletti (canottaggio), Giovanna Andreotti Faucon, Enrico Donatelli (canoa Kayak).

Gorgona Club Circolo Subacquei Pisani: Roberto Poggioli, Nazionale italiana Pescasub, trofeo Open International (4° classificato).

Unione Nazionale Veterani dello Sport UNVS: Angelo Squadrone (95 anni) campione nazionale UNVS di 800 - 1.500 e 5.000 metri su pista, titoli conquistati ai Campionati italiani Master di atletica leggera svoltisi a Roma il 21-22 e 23 Giugno 2024.

Asd Senshi Team: Sadikh Hane (campione Coppa Italia Fijlkam di Grappling cinture blu, vice Campione italiano Federkombat semi professionista di MMA, campione italiano Open Italia Bjj Italia di No Gi BJJ cinture blu (1° nel ranking italiano), campione italiano CSEN CKA di Shuai Jiao con convocazione nella nazionale Italiana ICKA a maggio); Anass Slassi (campione Italiano OPEN Italia BJJ ITALIA di No Gi BJJ, campione italiano CSEN CKA di Sanda Kickboxing), Leon Dedaj (Campione Italiano CSEN CKA di Sanda Kickboxing).

Gruppo Sportivo I Passi: Lorenzo Ferraro (titolo italiano nel salto in lungo Amatori B), Mayo Banti (Titolo italiano nel salto in lungo Amatori A), Romeo Cacciatore (medaglia di bronzo nel getto del peso cat. Veterani A).

Asd Frecce Pisane: Samuele Pinna, Davide Bracaloni (vincitori fase regionale del trofeo Pinocchio).

Asd Kurosaki Dojo: Carlotta Dama (campionessa europea di Muay Thai WKU).

Fipsas Pisa: Simone Cini (campionato Mondiale Master 2024), Gianluca Benedetti (campionato Mondiale Over 55), Roberto Matteucci, Massimo Sartini (Campionato Mondiale a coppie), Gianluca Lenzi (campione del mondo a squadre Surfcasting), Lorenzo Barontini, Mirko Bartalini, Davide Bonistalli, Alessandro Crescioli, Massimiliano Del Corso, Simone Del Corso, Gabriele Facenza, Daniele Gori (Medaglia di bronzo mondiale per club); Davide Bonistalli, Alessandro Crescioli, Gabriele Facenza, Patrizio Fontana (Medaglia d'argento campionati italiani per club); Patrizio Fontana (medaglia d'oro mondiale per nazioni maschile), Chiara Falchi (Medaglia d’oro mondiale per nazioni femminile), Paolo Paolicchi (Medaglia d'oro mondiale per nazioni femminile, come Ct).

Vespa Club: Campionati Nazionali; Fmi - Federazione Motociclistica Italiana: Franco Caccamisi (3° classificato Campionato Italiano Motoraid Scooter Moderni); Franco Caccamisi, Gian Piero Vatteroni, Giovanni Bigazzi (Campionato italiano Motoraid a Squadre, 1° classificato Vespa Club Pisa). Vespa Club d'Italia, Campionato italiano Vespa Automatica Squadre: Alberto Menciassi, Franco Caccamisi, Massimo Benedetti (1° Class. Vespa Club Pisa), Franco Caccamisi (Campionato Italiano Vespa Automatica Cat. Expert. - 3° Class), Massimo Benedetti (Campionato Italiano Vespa Automatica Cat. Promo - 2° Class). Campionati Internazionali Vespa World Club: Alberto Menciassi (Gimkana World Championschip Vespa Automatiche Cat. Large, 2° Class).

Pisa Scherma: Eugenio Arcipreti (finale nazionale 2 Prova Gpg Fioretto), Margherita Vanni (Oro nazionale 2 Prova Fioretto - Bronzo nazionale 2 Prova Spada - vicecampionessa Italiana Fioretto), Lorenzo Calabrò (Bronzo prova nazionale Fioretto Under 17), Sergio Barsotti (Bronzo competizione internazionale Fioretto Under 17), Jacopo Del Torto (Bronzo campionato italiano Fioretto Under 17), Mattia Conticini (Argento campionati Europei Under 17 - Bronzo a Squadre Campionati Europei U17 - Finale Prova Nazionale Under 20 - Argento Prova Nazionale Under 17), Matteo Iacomoni (Oro campionati europei Under 20 - Oro campionato europeo Under 20 Squadre - Bronzo prova nazionale Under 20 - Oro Coppa Europa a squadre Polizia), Irene Bertini (Argento campionato mondiale Under 20 Individuale - Oro campionato mondiale Under 20 Squadre - Bronzo campionato italiano Fioretto Under 20 - Bronzo prima prova nazionale assoluta - Bronzo campionati italiano Under 23 - Argento campionato italiano assoluto A Squadre Carabinieri - 5ª Classificata Campionato Italiano Assoluto Ind), Matteo Betti (vice campione Olimpico Paralimpiade Parigi - campione italiano Fioretto - Bronzo campionati italiani paralimpici Spada), Mattia Galvagno (Bronzo campionati italiani paralimpici Fioretto - Finale campionati italiani paralimpici Spada), Ines Nencini (Finale nazionale campionati italiani Gold Giovani Fioretto).

Cresco pattinaggio: Sveva Morgillo, Aurora Bartoli, Cecilia Cannarella, Giole Berretta, Greta Romagnoli, Martina Simoncini, Viola Sotgia, Marino Gaia.

Uici Pisa: Piera Folino, Marco Carrai, Andrea Lazzarini.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate