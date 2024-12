Arte, a Fucecchio una tavola di Giorgio Vasari

L'imponente tavola che rappresenta l'Immacolata Concezione è posizionata nella chiesa di San Salvatore di Fucecchio, sul terzo altare a destra, ed è una replica della tavola originale dipinta dall'aretino Giorgio Vasari nel 1541 per la chiesa dei Santi Apostoli di Firenze. La “nostra” è una delle cinque repliche di mano del Vasari e della sua bottega che furono dipinte tra il 1541 e il 1548. La seconda data è il risultato di una ricerca condotta sugli archivi storici di Fucecchio in particolare sull'archivio della Collegiata. Attribuita da sempre alla mano di Giorgio Vasari, per un breve periodo fu assegnata a Jacopo Chimenti detto l'Empoli per un equivoco nella lettura di un passo settecentesco e di una presenza, a Empoli nella chiesa di Santa Maria a Ripa, di una copia dell'Immacolata Concezione.

Alle cinque repliche conosciute e illustrate da Laura Corti, nel catalogo completo delle opere di Vasari, si aggiunsero nel corso del Cinquecento, soprattutto alla fine del secolo, molte copie più o meno fedeli all'originale che rappresentò sempre un punto di riferimento. Attualmente il prototipo è esposto nella mostra di Arezzo realizzata per il 450° anniversario della morte di Vasari e di Cosimo I de' Medici con cui collaborò strettamente dal 1550 in poi.

Il contenuto è descritto in modo particolareggiato dal Vasari stesso che ci guida nella comprensione; si tratta di un'opera d'arte di grande impatto e di straordinaria bellezza in cui la suggestiva allegoria dell'Immacolata Concezione è espressa attraverso la storia della Chiesa da Adamo ed Eva fino alla nascita di Maria Immacolata, cioè priva del peccato originale. Dal cielo Maria, nuova Eva sorretta dagli angeli, si innalza sopra le miserie della terra e dei peccati umani, schiacciando la testa del serpente che avvolge l'albero della conoscenza del bene e del male.

La prima opera dell'Immacolata fu realizzata in un anno particolare, il 1541, quando il Papa Paolo III Farnese, diretto a Lucca per incontrare l'Imperatore Carlo V, passò da Fucecchio.

L'opera, il contesto in cui fu realizzata e i documenti degli archivi della Collegiata e del Comune saranno al centro dell'incontro “L'allegoria dell'Immacolata Concezione di Giorgio Vasari nella chiesa di San Salvatore” che si terrà sabato prossimo 14 dicembre alle ore 10 nella chiesa di San Salvatore a Fucecchio. Interverranno Mons. Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata di Fucecchio, la storica ed archivista Veronica Vestri e la scrittrice Aurora Del Rosso. Presenti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, e Alberto Cafaro, assessore alla cultura.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

