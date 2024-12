Torna il Capodanno in piazza a Peccioli: musica e i tradizionali fuochi d’artificio

In arrivo una serata di divertimento per i pecciolesi e per tutti coloro che decideranno di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno a Peccioli. La sera del 31 dicembre, infatti, per salutare il 2024, l’amministrazione comunale ha propone, come di consueto, un’occasione di musica e ballo in piazza del Popolo. La festa prenderà il via ufficialmente alle 22:30, quando dal palco la platea verrà animata con la musica e i colori della tribute band degli ABBA, ABBAdream, molto conosciuta e apprezzata. Allo scoccare della mezzanotte tornano poi i tanto attesi fuochi d’artificio, che si potranno ammirare nel perfetto contesto della terrazza del Palazzo Senza Tempo.

ABBAdream è un omaggio sentito e appassionato a un gruppo iconico che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Dalle prime canzoni come "Ring Ring" e "People Need Love" alle hit indimenticabili come "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Super Trouper" e "Take a Chance on Me", ABBAdream farà rivivere nel borgo della Valdera le emozioni e l'energia che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale.

Il 2024 è stato un anno memorabile per Peccioli - dalla vittoria del concorso televisivo “Borgo dei Borghi” ai recenti riconoscimenti come “Borgo più amato” del web e il premio “Etico”, quest’ultimo festeggiato con centinaia di cittadini alla Galleria dei Giganti lo scorso 29 novembre – per questo l’ultima giornata dell’anno sarà l’occasione per celebrare doppiamente, tra i successi ottenuti e le opportunità che si creeranno.

Fonte: Ufficio Staff del Sindaco

