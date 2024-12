Use Computer Gross, sconfitta nel finale a Arezzo

Ancora una volata, ancora una sconfitta. Stavolta arriva sul campo di Arezzo per mano della squadra dell’ex Fioravanti, un 84-79 maturato nel finale di una partita che, nel momento decisivo, vede i biancorossi sbagliare tutto lo sbagliabile. I ferri centrati quando siamo in fondo al rettilineo finale sono un cazzotto nello stomaco e lasciano purtroppo tanti rimpianti e zero punti. Oltre a non essere felice il momento (due sconfitte consecutive) non lo è nemmeno la salute visto che Quartuccio resta a letto con la febbre che aveva già fatto capolino sabato sera, un’assenza pesante.

Lemmi dalla media e Bischetti dall’arco fanno subito capire le intenzioni di Arezzo mentre Maric mette in partita anche l’Use con uno 0-5 tutto farina del suo sacco. Non contento ne segna altri otto, autografando così i primi tredici punti biancorossi. Spenti i botti croati, la gara si incanala sui binari dell’equilibrio anche se quei 26 punti subiti dopo dieci minuti non sono un bel segnale. Le cose migliorano un po’ a metà partita, anche se i padroni di casa restano avanti: 45-42. Bischetti dall’arco riapre i giochi mentre l’asse Baccetti-De Leone produce il primo canestro biancorosso. Le difese sono allegrotte e la squadra di casa tiene comunque sempre la testa avanti, anche se di poco. Il tutto fino al 4’ quando Rosselli prima impatta a 54 e poi sorpassa: 54-56. Arezzo prova con la zona e Sesoldi la punisce subito dall’arco ma, come sempre, si va verso un parziale finale punto a punto, come sempre. Al 30’ siamo infatti 65-63 con Rosselli che riparte dalla lunetta: 65-64. Un assist spettacolare di Toia per Vagnuzzi è il 69-64 ma la risposta altrettanto spettacolare arriva sull’asse Rosselli-Giannone: 69-65 dopo un fallo subito. Maric, stranamente per lui, sbaglia tre tiri consecutivi ma, subito dopo, torna nei suoi panni per il 70-67. La Computer Gross abbassa le percentuali pur costruendo buoni tiri e così Arezzo, pur senza strafare, va al 6’ sul 74-67 obbligando coach Valentino al minuto. Si riparte con l’ennesimo errore e con un contropiede aretino (76-67) e finalmente Giannone la rimette nel cesto da lontano: 76-70. Resta comunque una gara in salita anche perché, dopo l’ennesimo ferro, Bischetti appoggia comodo il più 10’ all’8’: 80-70. Baccetti non molla dalla lunga e Giannone dalla lunetta segna l’80-75. Tempo ce ne sarebbe ancora ma l‘ennesimo appoggio troppo comodo da sotto fa tornare cupo l’orizzonte. Si può solo sperare nel braccino di Arezzo e ci si fa qualcosa più di un pensierino quando Rosselli spaventa il palazzetto con i liberi dell’82-79 a venti secondi dalla sirena. Dopo un timeout c’è un fallo in attacco di Arezzo ed inevitabile, nuovo stop. L’Use ha 20 secondi e la palla in mano per impattarla. La scelta è un tiro veloce di Baccetti. Se all’andata aveva deciso la gara a suon di triple, stavolta il suo tiro del pareggio non entra. Il resto è fallo sistematico con Toia che la chiude dalla lunetta: 84-79. Domenica al Pala Sammontana arriva Legnaia, serve vincere.

84-79

BC SERVIZI AREZZO

Scortica 3, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 5, Marcantoni ne, Buzzone 17, Lemmi 6, Prenga 11, Vagnuzzi 2, Kader 10, Terrosi ne. All. Fioravanti (ass. Liberto)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 24, Baldacci ne, Baccetti 6, Sesoldi 3, Rosselli 14, Ramazzotti ne, De Leone 6, Mazzoni 8, Tosti 2, Regini, Maric 16. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Cirinei di Pisa e Baldini di Castelfiorentino

Parziali: 26-20, 45-42 (19-22), 65-63 (20-21), 84-79 (19-16)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate