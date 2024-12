Spicchio, nuova illuminazione per via Limitese

Sono stati ultimati nelle scorse settimane i lavori per il rinnovamento dell'illuminazione su Via Limitese, a Spicchio, e nella piazzetta all’incrocio tra Via L. da Vinci e Via della Commenda, a Sovigliana.

L’intervento ha visto la sostituzione degli oltre quaranta punti luce, o corpi illuminanti, e in alcuni casi anche dei pali. Nella rotonda davanti alla cava di Spicchio, è stato installato inoltre un nuovo lampione.

L’intervento concluso, grazie alle nuove tecnologie a led, permette un comfort visivo per gli utenti della strada, mantenendo un’adeguata visibilità e favorendo così maggiore sicurezza stradale.

La nuova illuminazione consente inoltre un risparmio annuo di oltre il 70% di energia, riducendo il consumo dai 50mila kWh impiegati con l’impianto vecchio (pari a una spesa annua di 18 mila euro) ai poco più di 14mila con la nuova installazione (per un nuovo costo di poco più di 5mila euro). Risparmio che fa bene anche all’ambiente, con 51 tonnellate di CO2 in meno emesse in un anno.

L’intervento non ha coinvolto l’impianto elettrico.

Così il sindaco, Daniele Vanni: “Tra le segnalazioni dei cittadini che pervengono al portale del comune, quelle più frequenti riguardano l'illuminazione pubblica. Impianti vetusti e corpi illuminanti obsoleti contribuiscono a generare problemi di stabilità delle linee . Per questo motivo è importante impostare per i prossimi anni un lavoro di sostituzione dei lampioni con tecnologie moderne che permettano maggior efficienza e un risparmio energetico ed economico. In questi giorni i lavori riguardano alcune zone del nostro territorio che presentano importanti criticità, ma non sono le sole ed è per questo fondamentale pianificare il prima possibile altri investimenti”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

