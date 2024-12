Vueling apre la nuova rotta Firenze-Bruxelles

Vueling, parte del gruppo IAG, annuncia l’apertura di una nuova rotta che collega Firenze a Bruxelles. Questa tratta sarà disponibile dal 1° aprile 2025 per voli in partenza nei giorni di martedì, giovedì, sabato. I biglietti sono in vendita sul sito web della compagnia a partire da oggi.

Con questo collegamento, Vueling, prima e unica low-cost ad attivare questa rotta, sottolinea il ruolo strategico che il capoluogo toscano ha nel suo operativo. Infatti, insieme a Roma Fiumicino, l’aeroporto di Firenze (in cui Vueling è la principale compagnia aerea), è una delle sue due basi internazionali nel nostro Paese.

Oltre ai già esistenti collegamenti diretti con città come Barcellona, Londra Gatwick, Madrid, Parigi e Catania, Vueling invita a partire da Firenze alla scoperta della città belga. Nota soprattutto per essere sede delle principali istituzioni dell’Unione Europea, Bruxelles offre un’accogliente atmosfera cosmopolita, assieme a un centro storico dal grande fascino con il suo inconfondibile mix di stili ed epoche.

A proposito di Vueling

Vueling, compagnia del gruppo IAG e che quest'anno festeggia i suoi 20 anni di storia, è una compagnia aerea di riferimento in Europa e con un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna.

È leader nella sua base principale a Barcellona-El Prat e in altri mercati rilevanti in Spagna come Bilbao. È anche leader nel collegamento tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Londra-Gatwick, Parigi-Orly, Firenze e Roma. Nel 2024, la compagnia dispone di una rete di 250 rotte durante l'anno che collegano 30 paesi. Opera 200.000 voli all'anno e nel 2023 ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri.

Con oltre 4.600 dipendenti, Vueling è diventata la prima compagnia aerea europea Top Employer. L’azienda è fermamente impegnata nella decarbonizzazione del settore e, come parte del gruppo IAG, si è impegnata a

raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’implementazione della strategia FlightPath Net Zero.

Fedele al suo digital DNA, Vueling è stata la prima compagnia aerea a vendere i biglietti tramite l'applicazione mobile e ad avere una carta d'imbarco digitale con codice QR.

Fonte: Ufficio tampa Vueling DAG Communication

