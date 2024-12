Doppio appuntamento nell'Empolese con la Lega per 'La Difesa dei Confini'

Doppio appuntamento per partecipare all’iniziativa della Lega a livello nazionale per sottoscrivere che la LA DIFESA DEI CONFINI non è reato. Sabato 14 Dicembre a Castelfiorentino Gazebo davanti ex Pasticceria Macchi in via Garibaldi dalle 9.30 alle 13.00. Domenica 15 Dicembre a Empoli Pz della Vittoria angolo via del Giglio banchino dalle 16.00 alle 19.30. Sará l’occasione anche per chiudere i tesseramenti 2024 e scambiarsi gli auguri di Natale.

Notizie correlate