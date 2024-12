Pratiche troppo lunghe a causa della gestione dell'archivio comunale, la critica di Forza Italia

La scelleratezza delle scelte fatte dalla Giunta del Comune di San Miniato in tema di gestione dell’archivio comunale appare sempre più evidente, per questo noi di Forza Italia San Miniato riteniamo imprescindibile renderne partecipe la cittadinanza.

Quando un cittadino ha necessità di disporre di un immobile di sua proprietà per predisporre una compravendita, una ristrutturazione o un efficientamento deve delegare un tecnico per accedere all’archivio comunale e consultare le pratiche edilizie relative a tale bene.

Per il Comune di San Miniato, la procedura relativa a tali casistiche prevede che il tecnico incaricato reperisca la modulistica necessaria sul sito web del Comune stesso, la compili e la faccia recapitare al competente ufficio tramite PEC.

Tale procedura diventa problematica perché la pratica in tal modo aperta viene inoltrata alla ITALARCHIVI SRL con sede a Parma in quanto l’Amministrazione ha pensato bene di rivolgersi ad un a ditta con sede fuori regione per far digitalizzare il proprio archivio e per farne custodire in modo permanente anche la documentazione cartacea in esso contenuta.

La conseguenza è che si sono enormemente dilatati i tempi di attesa per il rilascio dei documenti che vengono richiesti e ci risulta da fonti certe che ad oggi vengano evase le richieste di accesso agli atti presentate addirittura nel mese di Settembre, a fronte di tempi medi di attesa che, prima della digitalizzazione si aggiravano sui 20 gg; Inoltre molti tecnici lamentano il fatto di non poter visionare fisicamente le pratiche di loro interesse e denunciano l’aumento ingiustificato dell’ammontare dei diritti di segreteria che vanno corrisposti anticipatamente alla presa visione di tali atti. Si compromette così la fruibilità di un patrimonio di documenti che appartiene ai cittadini di oggi ed alle generazioni future.

Ne deriva un enorme disagio a carico di tutto l’indotto che lavora tramite l’archivio comunale quali tecnici, istituti di credito, notai e semplici cittadini che per cause a loro non imputabili spesso risultano inadempienti su impegni di rogito già assunti; Si parla di danni patrimoniali, talvolta di entità elevata, la cui causa non può non essere imputata alle scelte della Giunta, anche alla luce del fatto che tutti i Comuni limitrofi hanno digitalizzato i loro archivi avvalendosi delle competenze presenti nei propri organici. Forse l’Amministrazione non ha ben chiaro che la gestione dell’archivio comunale non è solo una questione tecnica ma anche una responsabilità civica…

Ci risultano incomprensibili le motivazioni che hanno indotto la Giunta a dare impulso ad una operazione che, oltre ad aver fatto perdere il posto di lavoro a 7 persone, ha comportato una spesa di quasi 200.000 € di soldi pubblici.

E di questo chiediamo conto al Comune

Forza Italia San Miniato

