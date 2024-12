Giapponismo e collezionismo nell’Italia di fine Ottocento, se ne parla a Palazzo Blu

SI intitola “Giapponismo e collezionismo nell’Italia di fine Ottocento” il terzo incontro di approfondimento della mostra 'Hokusai', in corso a Palazzo Blu di Pisa fino al 23 febbraio 2024, che si svolgerà martedì 17 dicembre 2024 alle ore 17.30, con Eleonora Lanza, coordinatrice scientifica della mostra HOKUSAI.

Uno sguardo sui primi contatti con il Giappone e sui primi collezionisti italiani d'arte orientale nella seconda metà dell’Ottocento, fino alle influenze delle arti giapponesi sui movimenti artistici europei, come l’Impressionismo e l’Art Nouveau.

Studiosa di Storia dell’arte dell’Asia Orientale, ha conseguito il dottorato in Scienze del patrimonio letterario artistico e ambientale all'Università degli studi di Milano, specializzandosi in storia dell’arte giapponese. Conduce la sua ricerca sulla produzione artistica giapponese di epoca Meiji e il collezionismo in Italia. Collabora alla realizzazione di mostre e pubblicazioni nell’ambito delle arti giapponesi.

