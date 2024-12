A Firenze 6 multe a chi era senza casco in monopattino

A Firenze, la polizia municipale ha emesso sei multe da 50 euro ciascuna a conducenti di monopattini senza casco, come previsto dal nuovo Codice della Strada. Le contravvenzioni sono state distribuite tra il centro storico e le aree fuori dalla Ztl. La nuova normativa richiede anche targa e assicurazione per i monopattini, ma i decreti attuativi non sono ancora stati emanati.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

