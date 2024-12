Apre a Grosseto il primo Welcome point di Vetrina Toscana

Inaugurato a Grosseto il nuovo Welcome Point di Vetrina Toscana, il primo spazio fisico collegato al progetto della Regione Toscana per promuove il turismo enogastronomico, in collaborazione con Unioncamere Toscana e con la regia di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Lo Welcome Point di Vetrina Toscana è situato in Corso Carducci 25, in pieno centro storico, e si propone come punto riferimento per la promozione dell’enogastronomia locale e degli itinerari sviluppati nelle passate edizioni di Vetrina.

“Quella del Welcome point è un’idea che ho sposato da subito con convinzione, e che auspico possa diventare una pratica replicabile anche in altre città toscane - commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana - Presenteremo l’iniziativa di Confcommercio come una delle progettualità che rilancia Vetrina Toscana nel 25esimo anno dal suo lancio. Il 20 gennaio sarà il Vetrina day e in quell’occasione illustreremo le tante idee in campo per rafforzare ancora di più questo grande progetto di promozione dell’enogastronomia toscana”.

Fonte: Regione Toscana

