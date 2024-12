Bilancio del Comune di Firenze, il SUNIA: "Impianto condivisibile"

La Previsione di Bilancio del Comune di Firenze resa nota ieri ha indiscutibilmente un impianto condivisibile sia sul piano del reperimento delle risorse che sulla loro distribuzione. Tra le priorità, coerentemente alla proposta politica elettorale, c’è una significativa attenzione al problema strutturale dell’Abitare con tre importanti linee di intervento che come Sunia ci sentiamo di commentare.

L’incremento di circa il 20% del fondo affitto è coerente, anche se mai sufficiente, con la crescita delle difficoltà economiche dei nuclei familiari delle fasce medio basse date dalla perdita di potere d’acquisto dei salari e del continuo lievitare del costo affitti.

Le risorse messe a disposizione, che ricordiamo sopperiscono alla totale assenza di contributo da parte del Governo, sono anche un deterrente per frenare morosità e conseguente sfratto.

I 20 milioni su 72,6 destinati alla manutenzione, ristrutturazione e conseguente assegnazione di una parte degli oltre 800 alloggi ERP vuoti sono fondamentali per dare una risposta significativa al bisogno di casa delle fasce più deboli. Su questo punto ci piacerebbe essere coinvolti in un percorso di condivisione degli interventi che partendo dalla attenta mappatura degli stessi valuti anche il contesto sociale dove si trovano.

In ultimo un commento sull’aumento della tassa di soggiorno per gli affitti brevi, la direzione è giusta ma l’intervento è debole. Per riconquistare spazi abitativi è necessario frenare questa deriva, il Comune ha il nostro appoggio nella battaglia che sta facendo, ma che va estesa ed alla quale va aggiunto un piano strategico per incentivare il mercato del vuoto non pubblico a canone calmierato.

Ovviamente siamo a disposizione per un confronto su questi temi e su altri aspetti come per gli alloggi per gli studenti fuori sede.

Fabio Seggiani segretario Sunia Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

