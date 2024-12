Spaccata nella notte in un negozio a Campo di Marte: due arresti

Arrestati dalla polizia a Firenze due giovani, con l'accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale nel quartiere di Campo di Marte. È successo la notte scorsa quando gli agenti sono intervenuti sul posto, dopo la segnalazione al 112 di un residente nella zona svegliato poco dopo la mezzanotte da un grosso frastuono proveniente dalla strada. In quel momento, due uomini sarebbero stati intenti ad armeggiare con il bandone e la vetrina di un negozio in viale dei Mille, poi sfondata. Una volta all'interno, i due ne sarebbero usciti rapidamente con la refurtiva.

Le volanti di via Zara sono subito intervenute rintracciando i presunti autori del gesto, a meno di 100 metri dall'esercizio commerciale appena colpito: sono stati trovati in possesso di diversi prodotti alimentari natalizi e superalcolici, secondo quanto ricostruito portati via dal negozio, trovato dai poliziotti con il bandone alzato, il vetro divelto e la porta finestra aperta. Inoltre, nelle immediate vicinanze, gli agenti hanno ritrovato un tombino fuori posto abbandonato sulla pista ciclabile.

I due arrestati, cittadini marocchini di 22 e 23 anni entrambi già noti alle forze di polizia, oggi su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, compariranno davanti al giudice per la convalida della misura pre-cautelare.

