Cane precipita nel dirupo a Massa Marittima, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Grosseto con personale SAF della sede centrale, insieme al personale del distaccamento di Follonica, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi nel Comune di Massa Marittima, in località la Marsiliana, per il recupero di un cucciolo di cane accidentalmente caduto in un dirupo dell’altezza di circa 15 metri, adiacente al fiume Pecora.

Il cane, recuperato illeso dai vigili del fuoco calati nel dirupo con tecniche SAF, è stato riconsegnato al proprietario, che stava cacciando nella zona.

