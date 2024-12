Casa in fiamme a Lucca, gatto e cane salvati dai vigili del fuoco

Verso le 20.30 di ieri la squadra del vigili del fuoco del Comando di Lucca é intervenuta in via degli Alpini - in località San Filippo - per spegnere un incendio sviluppatosi all'interno di un' abitazione, dove si trovavano un gatto e un cane.

Per fortuna i due animali sono stati tratti in salvo.

Sul posto era presente anche il tecnico del comune per valutare l'agibilità dell'immobile. L' intervento si è concluso alle ore 22.15.

