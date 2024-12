Acque Spa incontra il Comune di Poggibonsi

Un nuovo incontro in Comune a Poggibonsi con i vertici di Acque spa. Lo ha annunciato la sindaca Susanna Cenni nelle sue comunicazioni in apertura di Consiglio Comunale oggi 16 dicembre.

“E’ il momento di tirare le fila di una interlocuzione che non si è mai interrotta fin dalla fine di luglio quando ci siamo incontrati con i vertici di Acque per fare il punto su criticità, investimenti e percorsi migliorativi necessari”, dice la sindaca Susanna Cenni. “Vi sono investimenti che stanno procedendo e altri che si sono conclusi come quello su via Andreuccetti – prosegue – Tuttavia c’è un tema importante da affrontare di nuovo che è quello tempestività di certi interventi e di una maggiore attenzione nell'esecuzione dei lavori e nei ripristini”.

“L’obiettivo è quello di migliorare il servizio ed è senza ombra di dubbio condiviso – dice Cenni - Proprio per questo, anche alla luce di alcuni episodi che si sono verificati nelle scorse settimane, si rende necessario un nuovo incontro per confrontarci sul piano di investimenti, sullo stato di avanzamento del progetto di adeguamento di Cepparello ma anche sui miglioramenti avvenuti in questi mesi e su quelli che necessitano di ulteriore attenzione. Sarà l’occasione per riconfrontarci anche su valutazioni già condivise su cui è opportuno assumere decisioni fra cui la riapertura di uno sportello di Acque in città”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

