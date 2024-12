All'Antico Vinaio: un milione per il welfare dei dipendenti e un viaggio alle Maldive

«Quest’anno ho deciso di alzare ancor di più l’asticella. Almeno 1 milione di euro verrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori». Ad annunciarlo sui social è Tommaso Mazzanti, Ceo di All’Antico Vinaio, azienda leader del food italiano con circa 40 negozi tra Italia, Stati Uniti e Emirati Arabi, quasi 600 collaboratori e un fatturato 2024 che si aggira sui 75 milioni di euro.

Una scelta aziendale sposata anche gli altri anni ma che stavolta diventa più consistente, perché il welfare a persona passa a 3mila euro, 500 in più del 2024, «oltre alla settimana gratuita di ferie in più, e vari premi, quest’anno ho voluto riconoscere un premio particolare anche alla costanza, alla perseveranza e all’amore e alla passione che ogni collaboratore e collaboratrice mette per AV» prosegue Mazzanti.

Il sentimento di riconoscenza non finisce qui, perché ha ideato anche una speciale lotteria, grazie alla quale 5 collaboratori, che sono all’interno dell’azienda da almeno 1 anno, potranno vincere un viaggio premio di una settimana alle Maldive, in un resort a 5 stelle, nel quale potranno portare con loro una persona cara.

Notizie correlate