Confindustria, Barbara Antonini nuova coordinatrice Empolese Valdelsa

È stata eletta lunedì 16 dicembre Barbara Antonini come nuova coordinatrice del presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa. Sarà in carica per il prossimo biennio. A affiancarra i vice coordinatori Franco Iorio (Timenet) e Silvio Marano (Zignago Vetro).

Eletti anche i nuovi membri del Comitato di presidio Enrico Ammirati (Tinghi Motors), Lorenzo Bagnoli (Sammontana), Raffaele Bagnoli (Etichettificio Jolly), Raffaele Berni (Berni), Giacomo Forconi (Effe Diligence), Francesco Lapi (Lapi Gelatine), Francesca Marzi (Magis), Maria Micheletti (Enegan), Azzurra Morelli (Pellemoda), Daniele Nannetti (Villa Petriolo).

In rappresentanza della piccola industria fanno parte del Comitato di presidio Antonella Capaccioli (Mac Autoadesivi) e Andrea Mortini (Consilium). Fa parte del Comitato di presidio anche il delegato del Gruppo Giovani Imprenditori Filippo Cocchetti (Rent Your Move).

Barbara Antonini è presidente di Antonini Srl, azienda di Empoli fondata nel 1946 e specializzata nella costruzione di forni per la lavorazione del vetro.

Così Antonini: “Il nostro è un territorio ricco di imprese straordinariamente dinamiche. Un patrimonio unico, per valore sociale ed economico, che va supportato nel suo sviluppo e nella sua crescita con aree industriali accoglienti e funzionali alle esigenze delle aziende e dei loro lavoratori. Per questo rafforzerò attività ed iniziative sul territorio, intensificando anche il confronto con istituzioni e pubblica amministrazione, in prosecuzione del lavoro già portato avanti da Paola Castellacci che mi ha preceduto alla guida del presidio territoriale e da cui raccolgo, con grande onore, il testimone. Cultura di impresa, sicurezza, formazione, parità di genere e collaborazione con le scuole dell’area, sono alcuni punti della mia agenda e sarà un lavoro aperto a sinergie e collaborazioni anche con l’Empoli calcio, perché anche mondi apparentemente distanti possono mettere a fattore comune idee ed esperienze innovative”.

