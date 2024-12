Da Fondazione Caript 445mila euro per restaurare beni culturali

Con il bando Restauro del patrimonio artistico e digitalizzazione dei beni culturali 2024, di cui sono stati in questi giorni definiti gli esiti, Fondazione Caript sostiene progetti per preservare importanti edifici del patrimonio culturale, storico e artistico pistoiese.

La chiesa di San Giovanni Fuorcivitas e la chiesa di Sant’Andrea a Pistoia, il palazzo comunale di Montecatini Terme, la Loggia dei Capitani a Cutigliano fanno parte, con progetti per valorizzare archivi e inventari storici, dei 14 interventi complessivamente cofinanziati con 445mila euro attraverso questo bando.

“L’attenzione ai diversi territori della nostra provincia – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – è uno dei criteri che ci hanno guidato nella scelta dei progetti da sostenere. Una scelta che non è stata semplice, per le tante necessità di intervento in questo ambito presenti sul territorio e per le molte richieste di contributo che ci sono pervenute. Si tratta, dunque, di ottimizzare l’impatto delle risorse disponibili avendo ben presente, oltre alla rilevanza storica e artistica dei beni, la funzione di leva che queste possono avere, nel favorire a esempio l’avvio di progetti in grado di attivare ulteriori investimenti. Preservare e valorizzare il patrimonio culturale non può che essere un impegno condiviso a tutti i livelli della comunità e credo che, per quanto riguarda la Fondazione, anche con questo bando diamo un apporto significativo”.

Tra i progetti più rilevanti sostenuti c’è il primo lotto dei lavori per restaurare e consolidare il complesso di San Giovanni Fuorcivitas, chiesa di Pistoia che, tra i suoi capolavori d’arte, custodisce anche la celebre Visitazione di Luca della Robbia. Il primo passo di un complesso progetto di restauro riguarda le coperture e le facciate della canonica e della sacrestia, che risalgono al Cinquecento e sono in condizioni precarie.

Sempre a Pistoia, a un’altra delle più importanti chiese della città, quella di Sant’Andrea, è destinato un contributo per sostituire l’illuminazione delle straordinarie opere d’arte che vi sono conservate e che includono il pulpito capolavoro di Giovanni Pisano.

Interventi significativi riguardano la montagna pistoiese, a partire dal restauro delle colonne della Loggia dei Capitani, con la colonna del leone simbolo della Repubblica Fiorentina, e del tavolo lapideo nel palazzo comunale di Cutigliano, in edifici simbolo di quest’area del territorio pistoiese.

Sulla montagna pistoiese la Fondazione sostiene anche il progetto di manutenzione straordinaria delle Dogane del Ponte di Castruccio, nel comune di San Marcello Piteglio. Le strutture, destinate a rifugio, sono inserite nel Cammino di San Bartolomeo, itinerario di pellegrinaggio tra Toscana ed Emilia e necessitano di lavori per migliorarne l’abitabilità e per sistemarne gli spazi esterni.

In Valdinievole è sostenuto il restauro dei vetri storici dei velari nord e sud del palazzo comunale di Montecatini Terme e delle pitture di Galileo Chini che ornano la parte dell’edificio attualmente adibita a segreteria del sindaco.

Sempre in Valdinievole, contributi sono stati destinati a sostenere interventi di restauro e consolidamento nella chiesa di San Pietro Apostolo a Montecatini Alto e nella chiesa di San Leopoldo in Albinatico a Ponte Buggianese.

Inoltre, il bando ha premiato il progetto di manutenzione straordinaria del giardino storico di Villa Rospigliosi a Spicchio, nel comune di Lamporecchio. L’intervento è mirato a un restyling completo, con la sistemazione di strade e illuminazione, la sostituzione degli arredi e la riqualificazione del verde.

Per la linea del bando dedicata alla salvaguardia e valorizzazione di beni mobili, è sostenuto il progetto della Fondazione Luigi Tronci di Pistoia dedicato al restauro, inventario e digitalizzazione dell’importante collezione di strumenti musicali.

Tra altri interventi cofinanziati sono quelli per l’inventario e la digitalizzazione del fondo fotografico dell’archivio Sigfrido Bartolini e dell’archivio storico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Gli esiti integrali del Bando Restauro 2024, rivolto a enti pubblici, enti ecclesiastici e religiosi ed enti del Terzo Settore, sono pubblicati su fondazionecaript.it nella sezione “Bandi e modulistica”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate