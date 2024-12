Incendio in una falegnameria in Versilia

Dalle 7:20 di oggi, martedì 17 dicembre, i vigili del fuoco sono al lavoro per spengere un incendio in Versilia. Il rogo si è sviluppato in un magazzino esterno di una falegnameria in località Pedona, nel comune di Camaiore.

Sul posto quattro squadre del comando di Lucca, distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, supportati anche da un'autobotte di Lucca.

