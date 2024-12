Cna Storie, Mario Lottini racconta Ca.Ma. Service e Impianti di Empoli

Nuovo appuntamento con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 18 dicembre, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano l'azienda Ca.Ma. Impianti e Service Empoli, specializzata in impianti di termoidraulica e climatizzazione, con Mario Lottini. Lo storico fondatore di Ca.Ma., ha da poco ceduto l'azienda della quale rimane però un assiduo collaboratore e riferimento per la clientela che dal 1979, cioè da quando è nata, ne apprezza la qualità del lavoro.

La passione di Mario Lottini per la manutenzione impianti inizia nel 1975, ben 50 anni fa, e poco dopo nasce la Ca.Ma., che oltre al lavoro di service fa da fine anni '80 anche impianti termoidraulica e climatizzazione e si espande progressivamente sul mercato italiano e anche all'estero. Anche come partner di altre imprese, Ca.Ma. realizza e fornisce supporto al funzionamento di impianti in Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda, Svizzera e altri Paesi.

L'attenzione al servizio a 360 gradi, anche al dopo installazione e alla manutenzione, caratterizzano questa azienda che sa sempre è all'avanguardia nelle nuove tecnologie. Da molti anni propone e installa impianti produzione termica basati su pompe di calore, l'ideale per dare efficienza e diminuire i consumi.

Con Mario Lottini di Ca.Ma. erano in studio Valentina Cantini e Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa e la nostra Cristina Ferniani che ha condotto la trasmissione.

Qui a seguire l'intervista completa: