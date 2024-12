Novità per l'empolese Sesa: acquisita Metisoft

Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto attraverso la controllata Var Group S.p.A. (“Var Group”) di una partecipazione sino al 100% del capitale di Metisoft S.p.A. (“Metisoft”), rafforzando così le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma SAP, a supporto della trasformazione digitale dei distretti economici e produttivi a livello internazionale.

Metisoft, fondata nel 1987, ha sede principale a Fabriano (AN) e uffici nelle Marche, in Campania e Lombardia. La società, con ricavi annuali pari a circa Eu 15 milioni, un Ebitda margin di circa l’8% ed una struttura composta da 200 persone, ha sempre fatto della System Integration la base per accompagnare le aziende nel proprio percorso di evoluzione digitale. Specializzata nella gestione globale dei processi di business su piattaforma SAP, Metisoft è anche partner storico di Microsoft nell’ambito del Modern Workplace, nella gestione dati e nei servizi Cloud & Cyber Security. È inoltre esperta nell’implementazione di soluzioni CRM Salesforce, di sistemi PLM e MES per il Manufacturing e svolge un ruolo di primo piano nel mercato italiano della Business Compliance. Metisoft ha un patrimonio rilevante di persone, partner e clienti, sia Enterprise che Midmarket, con focus sul mondo Manufatturiero, Chimico & Farmaceutico, Luxury & Fashion, Food & Beverage e Banking. Tutte le competenze di Metisoft troveranno un’integrazione più ampia nelle aree strategiche per Var Group quali Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science.

Metisoft sarà integrata nella Business Unit Var Group dedicata al mondo SAP che, grazie a questa ulteriore partnership, raggiunge un totale di circa Eu 75 milioni di ricavi ed oltre 500 persone.

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

“Grazie a Metisoft arricchiamo la nostra proposta di consulenza, progettazione, implementazione e supporto in area SAP, rivolta ad aziende Enterprise e Midmarket nei diversi settori d’industria. L’offerta Metisoft, inoltre, trova un’integrazione più ampia in aree per noi strategiche come la Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science. Siamo molto orgogliosi di annunciare questa business combination, certi che l’unione delle nostre competenze creerà un valore concreto per le imprese del nostro Paese ed un’opportunità per la crescita delle persone della nostra organizzazione”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Head of Enterprise Platform di Var Group.

“Siamo molto contenti di aver trovato un partner come Var Group ed il Gruppo Sesa, per continuare il nostro percorso nel segno di una crescita strategica. Abbiamo individuato subito valori ed obiettivi comuni che costituiscono la base per generare sinergie reali tra le nostre organizzazioni e le nostre persone, sviluppando il potenziale complessivo delle nostre aziende. Grazie all’aiuto di un gruppo così importante, potremo accompagnare i nostri clienti in maniera sempre più efficace ed ampia, offrendo consulenza sui processi di business, soluzioni innovative ed integrate, mantenendo la nostra innata capacità di realizzare soluzioni tailor-made” hanno dichiarato Roberto Guidotti, Claudio Margaritini, e Vincenzo Galeassi, soci fondatori, e Giulio Norici, Managing Partner di Metisoft.

“Proseguiamo gli investimenti in risorse e competenze attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di estensione del nostro perimetro operativo, orientato alla digitalizzazione di imprese ed organizzazioni. Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Sesa - Ufficio stampa

