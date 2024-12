Schiacciato da una pressa, grave un 40enne nell'Aretino

Un 40enne è rimasto gravemente ferito questa mattina in una fattoria in località Vialla a Castiglion Fibocchi, schiacciato da una pressa per l'imbottigliamento del vino. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, supportati dai vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo. L'elisoccorso Pegaso lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del lavoro per chiarire la dinamica.

