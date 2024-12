Autismo e salute pubblica, convegno alla Stella Maris

Torna per la sua seconda edizione il convegno scientifico “Disturbo dello spettro autistico e neurosviluppo: oltre i segni nucleari”, un evento di riferimento per la comunità medico-scientifica organizzato dall’IRCCS Fondazione Stella Maris. L’appuntamento, fissato per sabato 18 gennaio, si terrà presso l’Auditorium della Fondazione dalle 8:30 alle 17.

Sotto la guida del responsabile scientifico, il dr. Antonio Narzisi, PhD, il convegno affronterà temi di grande attualità come l’autismo e la salute pubblica, approfonditi attraverso un approccio multidisciplinare.

Una mattinata dedicata alla complessità dell’autismo

La sessione mattutina, moderata dal dr. Stefano Berloffa, aprirà con l’intervento del dr. Antonio Narzisi, che esplorerà il tema dell’autismo come condizione complessa o complicata. A seguire, il dr. Gabriele Masi approfondirà il neurosviluppo in ottica evolutiva.

Tra i momenti più attesi, la lettura magistrale del prof. Giacomo Vivanti, ricercatore e docente di fama internazionale nel campo dell'autismo e del neurosviluppo, della Drexel University di Philadelphia (USA), intitolata “Autismo e salute pubblica: nuove evidenze e narrazioni in conflitto”. La dr.ssa Annarita Milone si concentrerà sul legame tra empatia e disturbi del neurosviluppo, mentre la dr.ssa Pamela Fantozzi presenterà un focus sulle differenze di genere nell’autismo ed empatia. Gli interventi proseguiranno con la dr.ssa Raffaella Tancredi, che illustrerà i fenotipi clinici dell’autismo, e il dr. Gianluca Sesso, che discuterà il funzionamento autonomo alterato nei giovani con disregolazione emotiva e disturbi del neurosviluppo.

Un pomeriggio di inclusione e innovazione

Nel pomeriggio, moderato dal dr. Antonio Narzisi, la prof. Temple Grandin dell’Università del Colorado, una delle persone più celebri al mondo nello spettro autistico conosciuta a livello per i suoi straordinari contributi e nella promozione della consapevolezza sull’autismo, terrà un intervento dal titolo “Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di menti”, un’analisi ispiratrice sulle diversità cognitive. Seguirà la relazione della dr.ssa Alvise Casanova sull’esperienza di inclusione lavorativa con il progetto Specialisterne.

A chiudere i lavori sarà la dr.ssa Susanna Pelagatti, che parlerà di approcci tecnologici per favorire l’inclusione delle persone autistiche, con un intervento intitolato “Oltre le Parole: approcci anche Tecnologici per l’Inclusione delle Persone Autistiche nel mondo reale”.

Il convegno punta a promuovere una maggiore comprensione dei disturbi del neurosviluppo, sensibilizzando sulla prevenzione e valorizzando la cultura della neurodiversità.

Fonte: Ufficio stampa

