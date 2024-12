L'Use Rosa ospita la Sanga Milano: "Partita difficilissima"

Ci pensa come sempre il calendario a mettere al posto giusto la partita giusta. Sabato sera alle 19, l’Use Rosa Scotti sorprendentemente in testa al campionato sfida una squadra che proprio per stare lassù è stata costruita. Al Pala Sammontana (arbitri Scaramellini di Colli al Metauro e Renga) arriva infatti la Repower Sanga Milano per accendere il fine anno delle biancorosse con una sfida che ha il sapore dell’esame di maturità. Insomma, non succederà ma se dovesse succedere sarebbe l’ennesima impresa delle ragazze di coach Alessio Cioni.

"È una partita difficilissima – spiega il tecnico – Sanga è una squadra che punta a vincere il campionato e che, oltretutto, matematicamente non è ancora qualificata per la Coppa Italia mancandole una sola vittoria. Si parte, come spesso ci capita, da sfavorite e, al di là della classifica, ci sono dei valori tecnici diversi. Per questo servirà la prestazione perfetta ed abbiamo magari il vantaggio di non avere niente da perdere e quindi la testa libera per giocare tranquille. Serviranno concentrazione, aggressività ed umiltà perché contro una simile squadra non possiamo permetterci né cali di tensione né pause come altre volte ci è capitato". "Oltretutto – prosegue il tecnico – giocheremo contro Federica Merisio e ritrovarla dopo le stagioni trascorse qui con noi ci fa molto piacere. Ci prepariamo quindi al massimo delle nostre possibilità per giocare questa ultima partita dell’anno ed il fatto che sia uno scontro di così alto livello è senza dubbio un valore aggiunto". La partita sarà trasmessa come sempre in diretta streaming sul canale youtube usebasket.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

