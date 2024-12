Lutto nel giornalismo: muore improvvisamente Rosalba De Parri

L'Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Firenze ricorda con affetto la collega Rosalba De Parri, scomparsa improvvisamente il 17 dicembre. Rosalba ha lavorato in molti settori della comunicazione, in particolare in quello della promozione turistica e culturale. La salma di Rosalba è esposta alle Cappelle del Commiato a Careggi. I funerali saranno celebrati alle 14.30 di venerdì 20 dicembre 2024.

Notizie correlate