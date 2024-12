Aou Senese, il professor Cameli vice presidente dell’European Association of Cardiovascular Imaging

Siena si conferma come un punto di riferimento nella cardiologia a livello europeo. Nell’ultimo congresso EuroEcho Imaging 2024 che si è tenuto a Berlino, il più importante in campo internazionale per l'ecocardiografia e la diagnostica cardiovascolare più importante del mondo, organizzato dalla European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Società Europea di Cardiologia (ESC), il professor Matteo Cameli, Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università di Siena, e medico della Cardiologia dell’Aou Senese, è stato eletto vice presidente EACVI, facente le funzioni di presidente europeo di ecocardiografia, con attività nel biennio 2026-2028. Inoltre la dottoressa Giulia Elena Mandoli, ricercatrice in Cardiologia, è stata nominata presidente della sezione young dell'EACVI, con il coordinamento delle attività dei colleghi under 40. «Il nostro costante impegno in campo internazionale nasce con l'intento di garantire al cittadino afferente alla Cardiologia un’assistenza sanitaria di elevata qualità e con costante aggiornamento – dichiara il professor Matteo Cameli – attirando inoltre un numero crescente di giovani colleghi da tutta Italia, ma anche dall'Europa, che scelgono il nostro policlinico come parte del loro percorso di formazione».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

