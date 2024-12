Mercati nella settimana di Natale a Empoli e Ponte a Elsa: come cambiano sosta e viabilità

Proseguono gli eventi nell’ambito della più ampia programmazione di “Empoli città del Natale” che vedrà protagonista il “Mercato in centro”, in piazza della Vittoria e vie limitrofe, domenica 29 dicembre 2024, dalle 8 alle 20. Mentre nel giorno della vigilia di Natale, domenica 24 dicembre 2024, nella frazione di Ponte a Elsa si terrà il mercato straordinario, dalle 15 alle 18, in via Fratelli Cervi.

Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche temporanee a sosta, transito e attenzione anche alle biciclette nelle apposite rastrelliere per quanto riguarda il ‘Mercato in centro’.

VIA FRATELLI CERVI – Domenica 24 dicembre 2024, dalle 12 alle 19 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in via Fratelli Cervi a Ponte a Elsa, come da consueto mercato settimanale del mercoledì, saranno adottati divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

PIAZZA DELLA VITTORIA e VIE LIMITROFE - Dalle 6.30 fino alle 21 del giorno 29 dicembre 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in piazza della Vittoria, nel tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”, divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere.

Nella Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; si prosegue su via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; in via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

E ancora. In via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Le disposizioni continuano in via Salvagnoli, nel tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in piazza della Vittoria, intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via G. da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione. In via Curtatone e Montanara lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; via Fratelli Rosselli da piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide. Via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto da Battifolle lato Piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Gramsci.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

