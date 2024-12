Premio 'Santa Croce Ex libris – piccola grafica', si inaugura la mostra dei lavori candidati

Sabato 21 dicembre alle 17 al centro espositivo villa Pacchiani di Santa Croce sull’Arno verrà inaugura la mostra dei lavori candidati all'ottava edizione del premio “Santa Croce Ex libris – piccola grafica”, un’iniziativa del comune di Santa Croce sull’Arno, a cura di Ilaria Mariotti.

Il premio è stato istituito nel 2006 sotto la direzione di Eugenio Cecioni e insieme al premio “Santa Croce Grafica”, anch’esso biennale, costituisce uno degli appuntamenti fissi nella programmazione di villa Pacchiani, nel segno della promozione dell’arte dell’incisione che a Santa Croce sull’Arno ha una tradizione più che trentennale.

Al premio partecipano su invito autori internazionali con tre proposte inedite e non, ma che non devono essere state presentate in occasione di altre edizioni del premio. Gli autori partecipano con ex libris o piccole grafiche (misura massima centimetri 29,7 x 21) realizzate con la tecnica di calcografia, xilografia e litografia. Vengono ammesse anche opere eseguite con tecniche sperimentali, purché siano presenti una o più tecniche tra quelle precedentemente citate.

La commissione valuta la proposta nella sua interezza. Il premio è unico e indivisibile: la sua dotazione è di 2.500 euro. Il premio viene assegnato non per un singolo lavoro ma per la valutazione sulla totalità dei lavori presentati.

Tutte le opere partecipanti al Premio vengono donate al gabinetto dei disegni e delle Stampe del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Alla ottava edizione hanno aderito:

Ruslan Agirba, Ettore Antonini, Eva Aulmann, Ryszard Baloń, Rakesh Bani, Luigi Casalino, Veselin Damyanov-Ves, Danila Denti, Federica Fiorenzani, Carla Fusi, Remo Giatti, Marin Gruev, Kaloyan Iliev-Kokimoto, Ishu Jindal, Lanfranco Lanari, Michela Mascarucci, Ana Milosavljević, Marcela Miranda, Bruno Missieri, Ivo Mosele, Vincenzo Piazza, Luciano Ragozzino, Pietro Paolo Tarasco, Anna Trojanowska, Maria Maddalena Tuccelli, Viola Tycz, Peter Velikov.

La giuria del premio è composta da: Eugenio Cecioni, professore emerito dell’accademia di Belle Arti di Firenze. Chiara Giorgetti, artista e docente di Grafica d’arte, accademia di Belle Arti di Bologna. Ilaria Mariotti, direttrice del centro Espositivo e del Centro Polivalente Villa Pacchiani e dall'assessore alla cultura del comune di Santa Croce sull'Arno, Simone Balsanti.

Durante l’inaugurazione verrà proclamato il vincitore dell'ottava edizione del premio e presentato il catalogo.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

