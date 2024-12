Scuola, dalla Regione 1,5 milioni per il Chini di Lido di Camaiore

Contributo straordinario regionale di 1 milione e 500 mila euro per l’ampliamento della sede dell’Istituto superiore Michelangelo Chini a Lido di Camaiore (Lu). Lo prevede un emendamento al bilancio regionale approvato oggi in Consiglio regionale.

“È doveroso dare una risposta a tante ragazzi e ragazzi che da qualche tempo sono costretti a fare lezione in container o in spazi oggettivamente inadeguati – hanno spiegato il presidente Eugenio Giani e quello della Provincia di Lucca, nonché sindaco del Comune di Camaiore, Marcello Pierucci -. Il ringraziamento va anche ai consiglieri Puppa e Mercanti che si sono spesi per accelerare il percorso. Il costo totale dovrebbe raggiungere i 2 milioni di euro ma troveremo tutte le risorse necessarie per restituire tutti gli spazi e rendere gli edifici scolastici rispondenti alle esigenze di studenti, insegnanti e personale scolastico . Il progetto esecutivo è già pronto, contiamo di completarlo entro l’inizio del prossimo anno scolastico”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

