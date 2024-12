Un progetto multisport per i piccoli dell'Us Limite e Capraia

La società Us Limite e Capraia Asd ha dato il via al progetto “Move to Play”. A novembre è iniziato ufficialmente il percorso, pensato per i bambini delle fasce d’età 2017, 2018 e 2019.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aumentare il tempo dedicato all’attività fisica per i più piccoli, ampliando l’orizzonte oltre al solo calcio, includendo dunque anche attività multisport che favoriscano uno sviluppo motorio vario e completo.

Attraverso questo approccio, vi è la volontà di stimolare coordinazione, equilibrio, agilità e altre abilità motorie, fondamentali per la crescita.

Già dalle prime lezioni, gli istruttori hanno guidato i bambini in una serie di giochi di contatto ed attività ispirate al rugby, introducendo elementi di collaborazione, controllo motorio e capacità di gestire il corpo in movimento.

Le lezioni si concludono con l’attesissima partita finale, che permette di mettere in pratica quanto appreso in un contesto di gioco libero e divertente.

Con “Move to Play”, la società si è prefissata l’obiettivo di rendere ogni sessione un momento di apprendimento attivo, divertente e stimolante, contribuendo a formare i bambini non solo sportivamente, ma anche nella loro crescita personale e sociale.

Fonte: Us Limite e Capraia - Ufficio stampa

Notizie correlate