Esemplari di ibis sacro avvistati alle porte di Empoli

Un caso molto raro, un avvistamento per niente facile. Alcuni esemplari di ibis sacro sono stati avvistati nelle campagne intorno al centro di Empoli: la segnalazione è stata fatta il 20 dicembre, a osservare gli uccelli è stato il lettore Alessandro Patrinostro.

Le foto parlano chiaro, l'ibis sacro ha fatto visita a Empoli. L'elegante trampoliere dall’inconfondibile becco nero ricurvo si è fatto fotografare mentre era intento a rovistare nel terreno alla ricerca di cibo.

Si tratta di un raro avvistamento almeno per queste zone, l’ibis sacro, nell’Antico Egitto era venerato come una divinità, considerato la rappresentazione terrena del Dio Thot, simbolo di intelligenza. Tendenzialmente vive nell’Africa sub sahariana, mentre in Egitto si è quasi praticamente estinto.

L’uccello si nutre di insetti come locuste, cavallette, grilli e coleotteri, ma pure di rane, pesci e lucertole. Predilige ambienti umidi, dove acqua e fango abbondano e trova cibo in abbondanza, ma si spinge anche fino ai margini delle città su campi arati, come nel caso di Empoli.

(foto Alessandro Patrinostro)

