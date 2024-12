Nuova vita per la ‘salita mattonata’ di San Lucchese

Progetto approvato per la manutenzione straordinaria della strada di San Lucchese, nota a Poggibonsi come la ‘salita mattonata’. I lavori riguarderanno l’intero piano viabile che resterà inalterato come materiali, configurazione e colori.

“Una strada particolare, anche per la sua forte pendenza, che ha bisogno di un’operazione di sistemazione – dice la sindaca Susanna Cenni - Con le variazioni di Bilancio di settembre abbiamo stanziato le risorse necessarie per questa manutenzione straordinaria per restituire a questa strada la sua originale bellezza”.

Il progetto, costo 350.000 euro, riguarda tutto il tracciato, caratterizzato da un forte dislivello. La strada, interessata da un traffico limitato, è ricompresa nella ZTL del centro storico. La pavimentazione in mattoni presenta elementi rovinati che, vista la naturale pendenza del percorso, rendono la strada di difficile percorribilità.

“Di qui la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria sull’intero piano viabile, con la completa sostituzione dell’attuale pavimentazione ormai non più adeguata – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino, assessore ai lavori pubblici – Anche raccogliendo le esigenze emerse dai residenti abbiamo stanziato le risorse per riqualificare questa strada che rappresenta un elemento di collegamento importante con l’area della Fortezza. Un progetto che a sua volta si inserisce all’interno di un più vasto programma di riqualificazione del centro storico e delle aree vicine”.

L’intervento prevede la demolizione della sede carrabile in mattoni che sarà ricostruita. Sulle porzioni laterali in pietra i lavori saranno più conservativi perché le condizioni sono migliori e quindi si procederà con revisione, manutenzione, pulizia e solo quando necessario si procederà con lo smontaggio e la sistemazione. Contestualmente ai lavori si procederà al rifacimento della scala posta alla fine del tratto, su via San Francesco, e ad altri accorgimenti come la ripavimentazione delle piccole traverse laterali.

Dopo l’approvazione del progetto l’amministrazione ha bandito la gara per affidare l’intervento di manutenzione.

Fonte: Ufficio Stampa

