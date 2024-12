Toscana, Anas: chiuso un tratto della 'Ss1 Aurelia' tra i comuni di Collesalvetti e Pisa

Sulla strada statale 1 “Aurelia” a partire dalle 18:00 di questa sera, venerdì 20 dicembre, è provvisoriamente chiuso al traffico il ponte sul canale scolmatore del fiume Arno, al confine tra i comuni di Collesalvetti (LI) e Pisa. Potranno invece transitare ciclomotori e velocipedi.

Il traffico è deviato sul raccordo autostradale adiacente, con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio, i veicoli in direzione sud sono deviati sul raccordo autostradale A12 con ingresso allo svincolo Stagno Nord/SS1 in direzione Livorno e uscita allo svincolo successivo Stagno/Zona industriale per reimmettersi sulla statale Aurelia.

I veicoli in direzione nord sono deviati in corrispondenza della rotatoria che consente l’innesto verso A12/FI-PI-LI, con ingresso sul raccordo autostradale A12 in direzione A12/Genova e uscita al successivo svincolo di Stagno Nord/SS1 per reimmettersi sulla statale Aurelia.

La chiusura è stata disposta in accordo con le Prefetture di Pisa e Livorno nelle more dei lavori di risanamento strutturale del ponte che potranno essere avviati dopo l’inverno. Sull’opera era già vietato il transito ai mezzi pesanti.

Fonte: Ufficio Stampa

