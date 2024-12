Trasporto illecito di rifiuti, una denuncia

I carabinieri forestali di Pisa hanno eseguito il controllo di un autocarro sul quale erano trasportati rifiuti misti non pericolosi. A seguito dei dovuti accertamenti, i carabinieri hanno riscontrato che il trasportatore, titolare di un’impresa edile con sede a Ponsacco, era privo delle prescritte autorizzazioni e pertanto lo hanno denunciato per gestione e trasporto illeciti di rifiuti non pericolosi.

