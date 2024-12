Aggredisce la convivente che ha il figlio in braccio, arrestato in flagranza a Pontedera

Arrestato in flagranza un uomo extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per maltrattamenti contro familiari o conviventi, nella tarda serata di ieri a Pontedera. L'intervento dei Carabinieri del N.O.R.M. - Aliquota Radiomobile e della Stazione di Calcinaia, è avvenuto a seguito di una segnalazione al 112 NUE da parte di un passante, che segnalava una lite avvenuta in pubblica via. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l'uomo, poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, aveva aggredito la convivente colpendola al volto, mentre la donna teneva in braccio il loro figlio di pochi mesi. L'aggressione ha causato una ferita al labbro della donna.

In evidente stato di alterazione, l'aggressore ha reagito all'arrivo dei Carabinieri con violenza, sputando contro di loro, insultandoli ripetutamente e opponendosi con forza all'accompagnamento in caserma, spintonando e strattonando gli operanti. La donna, che ha riferito di aver subito in passato analoghi episodi di violenza, ha rifiutato le cure mediche. Il minore è rimasto illeso.

A causa del persistente stato di agitazione, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cisanello” di Pisa, dove gli esami hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,36 g/l e l'assunzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto. Dopo le dimissioni dall'ospedale, L’Autorità Giudiziaria di Pisa, informata dei fatti nella persona del sostituto Procuratore di turno, che coordina le indagini, ha disposto l'associazione dello stesso presso la locale casa circondariale.

