Aggredito operatore sanitario dell’Ospedale Santa Maria Nuova

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino peruviano di 22 anni accusato di lesioni personali nei confronti di un operatore sanitario dell’ospedale di Santa Maria Nuova.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato soccorso poco prima in strada dal 118 perché verosimilmente in forte stato di ebrezza alcolica.

Una volta all’interno del pronto soccorso, d’un tratto, senza apparente motivo, quest’ultimo si sarebbe scagliato contro uno degli OSS ruotandogli violentemente la mano.

L’intervento dall’agente in servizio presso il posto di polizia del nosocomio e di altro personale medico, a questo punto, avrebbe riportato la situazione alla calma fino all’arrivo, in pochi istanti, delle volanti di via Zara che hanno definitivamente bloccato il cittadino straniero.

Secondo quanto emerso, la presunta vittima a seguito dell'episodio avrebbe riportato 30 giorni di prognosi.

Il 22enne, già noto alle forze di polizia è stato arrestato e oggi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dovrà comparire davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.

Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d'accusa a suo carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.

Notizie correlate